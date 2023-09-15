Пропагандисты заявляют о якобы "убедительной поддержке" местным населением политической партии "Единая Россия".

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отмечает, что враг на временно оккупированной территории Украины распространяет лживую информацию о ходе и результатах "выборов".

Об этом она написала в своем Telegram-канале, заметив, что это делается с помощью "пропагандистского аппарата".

"На временно оккупированной территории Украины российский пропагандистский аппарат активно распространяет ложную и искаженную информацию о ходе и результатах проведения в этом году сентябрьских выборов и якобы "убедительной поддержке" местным населением политической партии "Единая Россия", - отметила Маляр.

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Заместитель министра рассказала, что в течение прошлой недели в средствах массовой информации населенных пунктов временно оккупированных Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей практически одновременно появились заранее подготовленные сообщения об успешном завершении выборов.

"При этом российской цензурой не допускалось даже упоминания о репрессивных мерах, которые применялись оккупантами для влияния на ход избирательного процесса и использования самих выборов с целью призыва граждан по мобилизации", - подчеркнула Маляр.

В частности, отметила она, российские оккупанты города Горловка и близлежащих населенных пунктов организовали вручение повесток мужчинам призывного возраста сразу после их участия в голосовании.

"Выборы" на оккупированных территориях Украины

Как известно, с 8 по 10 сентября Россия объявила проведение так называемых "выборов" на временно оккупированных территориях Украины. В частности, на временно оккупированных территориях Запорожской области местное население тотально проигнорировало эти незаконные псевдовыборы, из-за чего захватчики устроили масштабную проверку.

Так, оккупационная администрация проверяла бюджетников, которые не пошли на выборы. Они требовали предоставить списки всех людей, кто был на больничном или в отпуске во время "выборов".

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