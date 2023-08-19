Она отметила, что для россиян важна эмоциональная составляющая, и поэтому они целятся в наиболее символичные или уязвимые объекты.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, комментируя сегодняшний ракетный удар России по выставке дронов в центре Чернигова, отметила, что россияне для своих целей всегда выискивают наиболее символичные или уязвимые объекты.

"Россияне воюют очень эмоционально. Они не просто целятся в гражданские объекты, а выискивают те, которые наиболее символичны или уязвимы для нас. Уже не раз они запускали ракеты именно по тем объектам, о которых до этого была очень позитивная публичная информация", - написала Маляр в Telegram.

Она отметила, что оккупанты и без публичности знают, где какой объект расположен, но для них важна эмоциональная составляющая - попасть как можно больнее.

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По словам Маляр, бывали случаи, когда мероприятия проводили без публичного объявления и освещения, но туда все равно прилетало именно в момент проведения мероприятия.

"Публичные мероприятия - это всегда риск и лотерея, независимо от того обнародована о них информация или нет. Во время войны это риск обеих сторон - организаторов и посетителей (или их законных представителей, если мы о детях говорим)", - подчеркнула Маляр.

Она подчеркнула, что сегодня в Украине может быть безопасно только в укрытии, поэтому надо учитывать это в своих повседневных действиях.

Удар по Чернигову - что известно

Сегодня в полдень оккупанты нанесли ракетный удар по центру Чернигова. Позже президент Зеленский сообщил, что удар пришелся по центральной площади, где расположены политехнический институт и драмтеатр.

Впоследствии стало известно, что в Черниговском драмтеатре в это время проходила выставка дронов, когда в него попала российская ракета, там было много гражданских.

Сначала ГСЧС сообщила о 42 пострадавших в результате удара, из них 5 погибших. Впоследствии министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил о смерти 6-летней девочки, а позже - о том, что количество жертв возросло до 7, потому что нашли еще одну неопознанную женщину.

По словам Клименко, за медицинской помощью обратилось 90 раненых, из них 10 полицейских и 12 детей. Госпитализированы 25 человек.

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