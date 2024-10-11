Израильский военный эксперт ссылается на опыт Курской операции, которая уже показала успешность такого подхода.

Украине следует нарушить запрет США на применение западных ракет по территории РФ, а после показать результаты, чтобы обосновать передачу дополнительных ракет. Такое мнение высказал израильский военный эксперт Игаль Левин в своем Телеграм.

"Не нужно ждать никакого разрешения, а начать бить русских западным дальнобойным оружием. Не просто бить, а показывать США результаты и просить добавки — мол, ваши ракеты отлично работают, дайте еще", – написал он.

Левин подчеркнул, что после захода ВСУ на территорию Курской области Запад не остановил поставки военной помощи Украине, а Россия не начала ядерную войну.

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Также аналитик привел цитату премьер-министра Израиля Голды Меир из ее речи, произнесенной на заседании правительства в 1973 году как раз на тему взаимодействия с американцами:

Нам многое простят. Единственное, что не простят — слабость. Как только нас зачислят в слабые — все кончено. Это непростительный порок.

Запрет на удары западным оружием по РФ

Как писал УНИАН, последние месяцы Украина безуспешно пытается добиться от союзников снятия ограничений на удары западными ракетами по территории РФ. По мнению издания The Telegraph, вся эта ситуация изначально возникла только из-за одной ошибки британского премьера.

Став премьер-министром, Кир Стармер попросил у американцев разрешения на использование британских же ракет для ударов по РФ, поскольку эти ракеты полагаются на американские системы наведения. Тем самым он позволил Вашингтону наложить вето на их использование. В результате украинцы теперь имеют запасы ракет Storm Shadow, но не могут их использовать.

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