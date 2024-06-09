Во время боя машина M2 Bradley избежала серьезных повреждений.

Бойцы 47 механизированной бригады на M2 Bradley в упор расстреляли российский бронетранспортер с пехотой на Покровском направлении. БТР оккупационной армии смог прорваться к населенному пункту, где находились украинские военные, и экипаж Bradley мгновенно вышел на перехват, сообщает Forbes.

"Пока украинский беспилотник наблюдал сверху, две машины мчались навстречу друг другу. БТР-82 стрелял из 30-миллиметровой автоматической пушки, а Bradley - из собственной 25-миллиметровой автоматической пушки. В последнюю секунду БТР повернул вправо, чтобы избежать столкновения. Тогда Bradley и БТР разминулись, а расстояние между боевыми машинами составляло считанные метры. В этой смертоносной битве победила Bradley и ее экипаж из трех человек", - говорится в материале.

Ссылаясь на данные аналитиков, издание отметило, когда украинская и российская техника сталкивается в одинаковом количестве, то оккупанты, как правило, всегда несут масштабные потери. Так, только в мае армия РФ осталась почти без 300 БТРов и БМП в то время, как украинцы потеряли лишь около 40.

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"Честно говоря, россияне могут позволить себе большие потери. Имея огромные резервы живой силы, они быстро пополняют безумные потери и снова и снова бросают их в бой", - пояснили в 47-й бригаде.

Кроме того, в материале отмечается, что украинское войско противостоит россиянам, которые втрое превышают их численность. Однако потери врага около в 7-8 раз превышают потери Сил обороны.

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Ранее издание Forbes сообщало, что США должны передать Украине больше машин Bradley, ведь они бьют россиян и очень сильно. Из-за масштабных потерь противник вынужден использовать на передовой все менее пригодную для боевых действий технику, которую ВСУ уничтожают еще быстрее. Сейчас преимущество украинской бронетехники над российской становится больше с каждым месяцем.

Также в Институте изучения войны подсчитали, позволят ли РФ темпы мобилизации начать наступления на нескольких направлениях. Специалисты заявили, что несмотря на пополнение в личном составе, проводить масштабные наступательные операции летом на нескольких направлениях РФ не сможет.

"Российскому военному командованию, вероятно, придется выбрать одно основное направление во время ожидаемой летней наступательной операции, если оно намерено использовать эти резервы для поддержки широкомасштабной наступательной операции", - считают аналитики.

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