Преимущество украинской бронетехники над российской становится все больше от месяца к месяцу.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже более 15 тысяч бронемашин различных типов, в том числе и боевых машин пехоты. В результате агрессор вынужден использовать на передовой все менее пригодную для боевых действий технику, которую ВСУ уничтожают еще быстрее, пишет Forbes.

Отмечается, что украинская армия теряет в несколько раз меньше техники, чем российская. К тому же ВСУ постоянно получают новую технику от западных партнеров. Это приводит к закономерному результату: украинцы имеют на поле боя лучшую технику, а россияне - худшую.

"Когда украинская и российская техника встречаются, россиян бьют - очень", - пишет Forbes.

Издание ссылается на опубликованные в сети видео, которые наглядно иллюстрируют дисбаланс в бронетехнике двух армий. На них хорошо видно, как украинские БМП M-2 Bradley американского производства легко уничтожают вражеские МТ-ЛБ - легкобронированные тягачи, которые россияне используют в несвойственной для них роли бронетранспортеров.

"Это нечестный конкурс. 13-тонный MT-LB был разработан как транспортное средство поддержки. Он никогда не был предназначен для доставки войск непосредственно в бой. Но после потери тысяч более тяжелых БМП россиянам ничего не оставалось, как отправить гусеничные тягачи на передовую службу в качестве БТР", - отмечает издание.

Напротив, 34-тонный М-2 Bradley был разработан именно для прямого боя. Он имеет точную и скорострельную 25-миллиметровую автоматическую пушку и эффективную броню, защищающую экипаж и десант.

Forbes анализирует еще несколько подобных роликов, где украинские Bradley уничтожают вражеские МТ-ЛБ и колесные бронетранспортеры БТР-82. Издание приходит к выводу, что в условиях российско-украинской войны даже уже достаточно старые версии Bradley дают ВСУ ощутимое преимущество на отдельных участках фронта.

"Нет причин, почему американцы не могут прислать гораздо больше М-2. Армия США больше не использует ту модель Bradley, которую использует Украина, и их должно быть около тысячи на разветвленных складах армии, включая один в Калифорнии, который сейчас содержит около 500 машин", - резюмирует Forbes.

Что собой представляет М2 Bradley

Как писал УНИАН, эта боевая машина пехоты была разработана в США в конце 1970-х годов на замену уже устаревшему на то время бронетранспортеру M113. При создании этой машины американцы учитывали опыт применения советских БМП-1 в нескольких войнах и ориентировались на немецкие Marder.

БМП "Брэдли" была принята на вооружение армии США в 1981 году. В период с 1980 по 1989 год американская промышленность изготовила около 9800 машин, которые в дальнейшем проходили несколько этапов модернизации.

Большинство версий этой машины способны вместить до 6 пехотинцев в отделении для десанта. Номинальная толщина брони составляет 25 мм в лобовой проекции и 14 мм в бортах. Однако на практике говорить о номинальных значениях трудно, поскольку M2 Bradley могут комплектоваться различными типами внешних экранов, в том числе блоками динамической защиты против кумулятивных снарядов.

Боевая машина пехоты "Брэдли" оснащена 25-мм пушкой Bushmaster, 7,62-мм пулеметом, ракетной пусковой установкой TOW и шестью стационарными 5,56-мм автоматами в амбразурах для десанта.

Во время войны с саддамовским Ираком БМП Брэдли подбили больше иракских танков, чем знаменитые "Абрамсы". Уже на фронте в Украине "Брэдли" неоднократно уничтожали вражеские танки, включая Т-80.

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