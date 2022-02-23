Обстрел на камеру засняла местная жительница.

Местная жительница засняла обстрел российскими оккупантами мирного поселка Новолуганское Донецкой области.

Видео у себя на странице в Facebook опубликовал советник главы МВД Антон Геращенко.

"Как нагло и цинично русские и их марионетки убивают ни в чем не повинных украинцев. В то время как в Кремле транслировали постановочную запись Совбеза РФ, на мирный украинский поселок Новолуганское обрушился огненный смерч. На видео, снятом пенсионеркой, трагические кадры зверского, ничем не оправданного артиллерийского обстрела мирного населенного пункта. Очередного военного преступления РФ, которіх за эти 8 лет не счесть", – написал Геращенко.

По его словам, попавший на видео взрыв стал причиной гибели украинца Романа Широкого, который работал в гараже.

"И убило его не НАТО, а российский снаряд или мина, выпущенный из российской же пушки или миномета. Спасибо смелой украинской женщине за то, что под обстрелом, не боявшись смерти, задокументировала на видео это военное преступление", – добавил Геращенко.

Женщина, заснявшая обстрел, комментировала происходящее за кадром:

"Попали нам в газопровод… Во падлюки! Лупят по нашему дому. Скоты… Загорелся у нас газ. Вон, видите?... Наверное, крышу мне побили. Твари".

Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировали 96 обстрелов, 81 из которых с применением тяжелого вооружения. Один военный погиб, еще шестеро – ранены и травмированы.

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