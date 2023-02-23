Лукашенко отдал военную инфраструктуру Беларуси в полное распоряжение Путина.

Александр Лукашенко на фоне постоянных намеков о перспективах вторжения его армии в Украину вдруг заявил, что не видит на границе страны концентрации ВСУ.

"Пока, как последние дни показали, ни с территории Польши, ни с территории Литвы, ни, тем более, Украины концентрации войск для того, чтобы втянуть нас в войну, мы не замечаем", - сказал он в интервью китайским СМИ.

Накануне беларусские пропагандисты возмущались усиленной подготовкой украинских пограничников к возможному вторжению РФ и Беларуси.

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По состоянию на январь 2023 год в Беларуси находилось до 11 тысяч российских военнослужащих. Там россияне проводят свои "учения" и, имитируя тренировочные вылеты, собирают разведданные для нанесения по Украине ракетных ударов.

Лукашенко отдал военную инфраструктуру республики в полное распоряжение Путина. Сейчас на этих объектах белорусы тренируют частично мобилизованных оккупантов.

По мнению разведки, Лукашенко пока не готов воевать на стороне России против Украины и "водит Путина за нос". Во время встречи с главой Кремля беларусский диктатор заявил, что вступит в войну только в том случае, если чужая страна совершит в отношении Беларуси прямую агрессию.

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Накануне Генштаб констатировал, что наступление РФ набирает обороты - противник перебрасывает для штурмов дополнительные войска.

Впрочем, наступательные действия россиян под Бахмутом по-прежнему обходятся для врага дорого. По мнению экспертов ISW, России не хватает боевой мощи и ресурсов для поддержки нового наступления.

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