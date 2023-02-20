Максим Джигун отметил, что это лишь дипломатический жест.

Заявление Александра Лукашенко о том, что беларусская армия присоединится к войне, развязанной Российской Федерацией, если будет нападение на Беларусь, было сказано не случайно. Эти слова были сказаны для президента РФ Владимира Путина.

"Я считаю, что эта фраза была сказана не случайно. Она прозвучала накануне визита Лукашенко в Россию. Это такой дипломатический жест к Путину о том, что "как бы ты меня ни уговаривал еще раз присоединиться, публичное заявление я уже сделал и отказался от этих намерений". То есть, это перестраховка со стороны Лукашенко для того, чтобы у Путина было меньше желания как-то переламывать Лукашенко через колено и заставлять его вступать в войну, поэтому это не больше, чем оговорки со стороны самопровозглашенного президента Беларуси о том, что он в этом участие брать не будет", — заявил политический эксперт Максим Джигун в комментарии ТСН.

При этом о считает, что президент РФ использует Беларусь для шантажа Украины, потому что понимает, что угроза нападения на Украину с севера – это дестабилизирующий фактор. По словам эксперта, власти Украины должны держать военных на северном границе, чтобы сдерживать полноценное наступление.

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"Путин все же хочет использовать Беларусь как фактор шантажа для Украины. Потому что глобально не спадает напряжение по поводу возможного наступления из северо-западных регионов Украины на наши территории. Это рассредоточивает наши усилия на других фронтах, требует определенных финансовых затрат для того, чтобы оккупироваться, чтобы ставить эшелоны обороны. Это для нас дестабилизирующий фактор. Путин это прекрасно понимает и таким образом просто оттягивает свое поражение на других фронтах, не давая полноценно перейти в наступление украинским военным с большими ресурсами и с большими силами", – подытожил Джигун.

Война в Украине - участие Беларуси в российской агресии

Александр Лукашенко заявил, что готов вступить в войну на стороне РФ, но только в одном случае. Диктатор подчеркнул, что это касается не только Украины, но и других соседних стран.

В свою очередь президент Владимир Зеленский надеется, что Беларусь не вступит в войну против Украины.

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