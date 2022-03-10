России нужно сдерживать антивоенные настроения. Песков и Путин настойчиво врут, что "срочников на территории Украины нет".

Ложь и фейки об украинском биологическом оружии направлены исключительно на телевизионную аудиторию россиян.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко во время информационного телемарафона.

"Эту ложь о биологическом оружии, которое якобы разрабатывают в Украине, опровергают ЦРУ, британская разведка и другие организации. У россиян нет никаких возможностей что-либо доказать", - сказал он.

По словам Денисенко, все эти фейки распространяют для российской аудитории, которая до сих пор живет в иллюзии 2014 года.

"России нужно сдерживать антивоенные настроения. Песков и Путин говорят, что "срочников на территории Украины нет". Но в то же время в РФ наблюдается большая антивоенная волна, особенно среди молодежи", - сказал советник МВД.

По данным Фонда Навального, 50% россиян в возрасте 20-30 лет высказались против войны. Это большая внутренняя проблема, заметил Денисенко.

Ранее УНИАН уже сообщал, что оккупанты используют желтую ленту для обмана украинских военных: как их вычислить.

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