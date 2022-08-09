Во временно оккупированном Лисичанске остались патриоты Украины, которые не хотят жить рядом с врагом.

Партизаны Луганской области передали "пламенный привет" рашистам. Во временно оккупированном Лисичанске расклеили листовки с предупреждениями для россиян и предателей.

Результат работы партизаны уже показали в социальных сетях.

Так, партизаны напомнили оккупантам, что в Лисичанске есть патриоты Украины, которые не хотят жить рядом с врагом. Неизвестные распечатали фото Андрея Скорого - преступника, которого оккупанты назначили "временно исполняющим обязанности главы администрации" города. Предателя, который вырос и жил в Лисичанске, а затем перешел на сторону врага, предупредили - его смерть "уже на пороге".

"Каждый коллаборант и предатель нашей области будет найден и наказан! Вы уже подписали свои смертные приговоры! Партизаны Луганской области это вам обещают! Лисичанськ - це Україна!", - указано на листовках.

Психологическое давление на оккупантов - действенный метод подавления боевого духа рашистов. Так военные РФ понимают, что жители захваченных ими городов им совсем не рады. Подобные листовки вселяют оккупантам страх, ведь они осознают, что партизаны могут передать и куда более жесткие "приветы".

Ранее УНИАН уже сообщал, что проукраински настроенные жители Херсона красноречиво обратились к своим землякам - местным жителям, которые намерены либо уже взяли российские паспорта.

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