На сегодня город покинули более половины жителей.

Городской голова Николаева Александр Сенкевич заявляет, что российские войска из артиллерии обстреливают районы города, которые приближены к Херсонщине, находиться в Николаеве опасно.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Линия фронта сейчас находится в 20-30 км от Николаева – она движется то в одну сторону, то в другую наравне города Станислав и села Александровка, происходят артиллерийские бои. Но из Крыма к Херсонской области подтянули самоходные артиллерийские установки "Пион", они дальнобойные. Поэтому, не имея угрозы для себя – попасть под наш артиллерийский обстрел – они подъезжают ближе к Николаевской области и бьют в направлении города", – сказал мэр Николаева.

По его словам, российские войска, используя "Пионы", "уже две недели терроризируют николаевцев".

"Палят по жилым районам. Палят по тем районам, которые приближены к Херсонщине. Поэтому, когда меня спрашивают, безопасно ли возвращаться в город или находиться в городе, я говорю, что это опасно. Если есть возможность покинуть город, это надо делать. На сегодня город покинули более половины жителей", - рассказал он.

По данным Сенкевича, с начала полномасштабного вторжения России в Николаеве погибли 108 человек, среди них – ребенок, ранены 467 человек.

Он добавил, что по состоянию на 10 июня подсчитаны убытки на 470 миллионов гривен, 282 многоквартирных дома повреждены, из них – 4 не подлежат восстановлению, также повреждены 374 частных дома, из них – 6 разрушены до основания.

Николаевщину войска РФ обстреливают регулярно, в частности, используя запрещенные кассетные боеприпасы.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты распространяют новый фейк об Одессе и Николаеве.

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