Война показала на каких позициях находятся политики в сложное для страны время.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подтвердил, что народный депутат Украины Юрий Бойко, который был одним из лидеров пророссийской партии "Оппозиционной платформы - За жизнь" находится на куроте в Чехии.

Об этом он сказал в интервью телеканалу "1+1", которое транслировалось на телемарафоне.

Он отметил, что, в частности, народные депутаты Украины Нестор Шуфрич, Юрий Бойко "являются заложниками своего выбора - они сознательно выбрали РФ как страну, которая является их партнером". При этом добавил, что это их политический выбор за который "рано или поздно надо отвечать". Отвечая на вопрос по поводу мэра Одессы Труханова и руководителя военной администрации Кривого года Вилкула, которые считались пророссийскими, но во время войны они на стороне Украины, Данилов сказал, что война показала позиции всех политиков. "И когда Вилкул показал позицию, когда Труханов показал позицию, то это очень важно. Одно дело когда вы в определенный период времени в определенных процессах, а другое дело, когда вы уже на передовой... там где горячее...это позиция. А другое - когда Бойко в Чехии, где воду пьют в Карловых Варах... Война всех расставляет на свои места", - подчеркнул Данилов.

Відео дня:

Напомним, также Данилов считает, что украинцам стоит подготовиться к затяжной войне с РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: