Секретарь СНБО отметил, что консолидация вокруг украинского Национального сопротивления растет, а поддержка войны среди россиян падает.

В этой войне украинцы борются за жизнь и будущее, а россияне воюют за подержанный унитаз и порцию для выпивки в виде "Боярышника".

Об этом написал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в Facebook.

Он назвал пять основных различий между Украиной и Россией в сегодняшней войне за независимость. По его словам, прежде всего то, что консолидация вокруг украинского национального сопротивления растет, а поддержка войны среди россиян падает.

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"Силы обороны Украины интенсивно берут на вооружение современную западную технику, а армия России снимает с хранения старую советскую. Мобилизационный потенциал Украины постоянно усиливается, а России – исчерпывается. Общая мобилизация для Кремля – путь к внутренней дестабилизации", - написал Данилов.

Он подчеркнул, что украинская армия неустанно наращивает качество, а Россия постепенно теряет преимущество в количестве. "Украинцы борются за жизнь и будущее, россияне воюют за унитаз б/у и порцию "Боярышника", - отметил секретарь СНБО.

Как писал УНИАН, Данилов сообщал, что власти Украины знала, что Россия нападет, еще в ноябре 2021 года.

Время начала вторжения российских войск ожидали 22 февраля, а не 24 февраля.

Ранее в Офисе президента пояснили, почему украинцам не рассказали о неизбежности полномасштабного вторжения РФ.

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