Партизаны сообщили о ночных потерях врага и указали, что не остановятся до полного уничтожения путинского режима.

Партизаны Легиона "Свобода России" в ночь на 5 июня "закошмарили" армию РФ дроном в районе КПП Шебекино.

В Telegram бойцы сообщили, что мощным ударом удалось уничтожить 2 танка, 1 БМП-3 и 1 БРДМ врага. Также они показали ролик с пылающей техникой российских силовиков.

"Движемся дальше к полному уничтожению режима. Россия будет свободной!", - отметили партизаны в публикации.

Бои в Белгородской области - последние новости

Ранее партизаны Легиона "Свобода России" и "Российского добровольческого корпуса" (РДК) заявили, что заходят в пригород Белгородской области в город Шебекино. Ранее они пообещали освободить свою страну от режима Путина и провели первые спецоперации 22 мая.

4 июня стало известно, что партизаны взяли в плен в районе Новой Таволжанки двух российских военных. Они пригласили губернатора Гладкова встретиться с ними в обмен на солдат РФ, однако тот, сначала согласившись приехать и обозвав партизан "убийцами", так и не явился.

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