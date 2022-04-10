На Донбассе легион взял в плен российского солдата.

Антипутинский легион "Свобода России" состоит из российских и белорусских военных, которые увидели реальность "спецоперации" РФ и стали на сторону Украины в борьбе против режима Путина.

Воины уже похвастались первыми результатами своей работы на Донбассе.

Так в телеграмм-канале "Свобода России" сообщили, что легион взял в плен российского солдата Шалаева Юрия 1993 года рождения. Его, согласно протоколу, отвезут в штаб. Там ему, как и многим другим российским военным, предоставят возможность стать частью легиона. Следовательно, бороться против путинского режима.

"Мы, бойцы легиона, не воюем против российских солдат. Мы ведем борьбу за свободную Россию. Наша цель – уничтожить Путина и его режим", – отмечают бойцы.

Отметим, что в составе легиона "Свобода России" воюют те российские и белорусские солдаты, которые прошли все необходимые проверки. Они доказали свою честность и искренность намерений. И только после этого получили возможность защищать на уровне с ВСУ против оккупантов.

Вас также могут заинтересовать новости: