Украинские силы борются за удерживание Курской области, отбивая непрерывные атаки россиян. Боевые действия на этом участке фронта достигают пиковой интенсивности.
Как говорится в репортаже CNN, россияне усилили штурмы. Например, в воскресенье пятеро российских солдат попытались продвинуться, но их заметили дроны с приборами ночного видения. Эту группу ликвидировали.
"У меня такое впечатление, что у россиян неограниченное количество людей. Они присылают группы, из которых почти никто не остается в живых. На следующий день выдвигают новые группы. Эти люди, кажется, даже не знают, что произошло с предыдущими", - говорит Александр, командир 225-го десантно-штурмового батальона.
Четыре месяца борьбы в Курской области
Украинская оккупация части Курской области длится уже почти четыре месяца. Августовское вторжение стало тактическим успехом для Киева, но в то же время вызвало критику из-за высокой цены - значительных потерь в живой силе и бронетехнике. Александр говорит:
"Я не знаю, какая на самом деле цель. Возможно, нам стоит оставаться здесь четыре месяца, а потом развернуться и уйти. Если цель в том, чтобы держаться до определенного момента, мы это сделаем".
Сторонники операции считают, что контроль над этой территорией предоставляет Киеву рычаг для будущих переговоров, возможно, с участием новоизбранного президента США Дональда Трампа.
Александр считает, что Запад должен выполнить свои обещания, данные в 1994 году в рамках Будапештского меморандума.
"Вы забрали наше ядерное оружие? Вы обещали нам защиту. Сдержите свое слово. Нас режут, а вы еще играете своими интересами", - подчеркивает он.
Смешанные силы противника
Украинские военные сталкиваются с российскими десантниками, чеченцами и африканскими наемниками. Александр отметил, что северокорейских солдат, которых якобы перебросили в Курск, он не видел.
"Когда мы их поймаем или увидим тело, тогда я точно буду знать, что они здесь", - сказал он.
Бойцы подразделения Александра испытали значительное истощение: трое суток без сна, восемь месяцев на передовой, участие в ожесточенных боях в Бахмуте, Авдеевке и Часовом Яру.
"Техника, которой удалось проехать, выгрузила пехоту. Потом мы добивали ее. И так продолжалось почти 24 часа", - рассказал оператор беспилотника с позывным JS.
Украинские силы, хоть и уверены в своих возможностях удерживать позиции, признают сложности. При этом контроль над Курской областью остается критически важным для будущих политических и военных решений.
Курская область - новости
Ранее аналитики DeepState сообщили, что российские оккупанты захватили населенный пункт в Курской области. Речь идет о таких селах, как Дарьино и Плехово.
Как рассказал командир отделения 24-го штурмового батальона Айдар Станислав Бунятов, на Курщине бои идут за каждый клочок земли, противник пытается применить весь имеющийся опыт против нашей армии.