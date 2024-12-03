Военные признаются, что интенсивность боев за эту территорию достигает пика, но Курщина слишком важна для будущих дипломатических усилий.

Украинские силы борются за удерживание Курской области, отбивая непрерывные атаки россиян. Боевые действия на этом участке фронта достигают пиковой интенсивности.

Как говорится в репортаже CNN, россияне усилили штурмы. Например, в воскресенье пятеро российских солдат попытались продвинуться, но их заметили дроны с приборами ночного видения. Эту группу ликвидировали.

"У меня такое впечатление, что у россиян неограниченное количество людей. Они присылают группы, из которых почти никто не остается в живых. На следующий день выдвигают новые группы. Эти люди, кажется, даже не знают, что произошло с предыдущими", - говорит Александр, командир 225-го десантно-штурмового батальона.

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Четыре месяца борьбы в Курской области

Украинская оккупация части Курской области длится уже почти четыре месяца. Августовское вторжение стало тактическим успехом для Киева, но в то же время вызвало критику из-за высокой цены - значительных потерь в живой силе и бронетехнике. Александр говорит:

"Я не знаю, какая на самом деле цель. Возможно, нам стоит оставаться здесь четыре месяца, а потом развернуться и уйти. Если цель в том, чтобы держаться до определенного момента, мы это сделаем".

Сторонники операции считают, что контроль над этой территорией предоставляет Киеву рычаг для будущих переговоров, возможно, с участием новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Александр считает, что Запад должен выполнить свои обещания, данные в 1994 году в рамках Будапештского меморандума.

"Вы забрали наше ядерное оружие? Вы обещали нам защиту. Сдержите свое слово. Нас режут, а вы еще играете своими интересами", - подчеркивает он.

Смешанные силы противника

Украинские военные сталкиваются с российскими десантниками, чеченцами и африканскими наемниками. Александр отметил, что северокорейских солдат, которых якобы перебросили в Курск, он не видел.

"Когда мы их поймаем или увидим тело, тогда я точно буду знать, что они здесь", - сказал он.

Бойцы подразделения Александра испытали значительное истощение: трое суток без сна, восемь месяцев на передовой, участие в ожесточенных боях в Бахмуте, Авдеевке и Часовом Яру.

"Техника, которой удалось проехать, выгрузила пехоту. Потом мы добивали ее. И так продолжалось почти 24 часа", - рассказал оператор беспилотника с позывным JS.

Украинские силы, хоть и уверены в своих возможностях удерживать позиции, признают сложности. При этом контроль над Курской областью остается критически важным для будущих политических и военных решений.

Курская область - новости

Ранее аналитики DeepState сообщили, что российские оккупанты захватили населенный пункт в Курской области. Речь идет о таких селах, как Дарьино и Плехово.

Как рассказал командир отделения 24-го штурмового батальона Айдар Станислав Бунятов, на Курщине бои идут за каждый клочок земли, противник пытается применить весь имеющийся опыт против нашей армии.

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