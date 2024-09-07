Руководители разведок США и Великобритании прокомментировали Курскую операцию.

Курская наступательная операция Вооруженных сил Украины посеяла сомнения у российской элиты. Об этом заявили руководители разведывательных служб США и Великобритании Билл Бернс и Ричард Мур, сообщает Financial Times.

Так, директор американского ЦРУ Бернс отметил, что Курская операция была "значительным тактическим достижением", которое подняло боевой дух украинцев и обнажило слабые стороны России.

"Это вызвало вопросы у всей российской элиты о том, к чему все это приведет", - заявил глава разведки США. Видео дня

В свою очередь руководитель Mi-6 Мур сказал, что это был "типично дерзкий и смелый шаг со стороны украинцев, чтобы попытаться изменить ход игры".

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Украина готовится к длительным боям в Курской области, чтобы "обескровить" оккупантов. Об этом в коменатре Business Insider сказал Мэттью Сэвилл, эксперт по военной стратегии аналитического центра Royal United Services Institute и бывший аналитик разведки Министерства обороны Великобритании.

По его прогнозам, план Украины удерживать территорию в Курской области России может дать ее силам шанс "обескровить" россиян, втянув их в жестокую, изнурительную борьбу, которую ведут украинцы на собственной земле.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Курская операция была ответом на российские планы по созданию буферной зоны на украинской территории. К ее проведению привела нехватка дальнобойного оружия у Сил обороны.

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