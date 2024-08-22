По словам Жорина, операция однозначно успешна на данный момент и в некоторых случаях даже затмила восприятие происходящего.

Курская операция Вооруженных сил Украины однозначно является успешной историей, даже учитывая только обменный фонд, но в дальнейшем есть много вариантов, в которых она может стать "очень горькой", сказал экс-командир Азова, заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин в интервью Radio NV.

"Однозначно войдет в историю. Это чрезвычайно успешная операция на данный момент. Однако очень важно понимать, чем она будет заканчиваться. К сожалению, есть очень много вариантов, в которых она может стать уже не такой сладкой, а даже очень-очень горькой", - прокомментировал Жорин.

Он отметил, что пока нет понимания того, как ее планируют заканчивать, какой стратегический замысел. Но от этого на самом деле очень многое будет зависеть.

Видео дня

"Именно от того, как эта кампания будет завершена, какие там конечные цели стоят, потому что то, что происходит сейчас, - это, безусловно, успех и плюс для нас. Но все это ровно до того момента, пока мы не решим, как мы будем ее заканчивать. Будем ли мы там удерживаться, или мы будем дальше продвигаться? От этого на самом деле все зависит. И от того, как будет дальше продвигаться [наступление], на самом деле и будет [понятен] основной эффект, и оценку можно будет дать тому, что происходит в Курской области", - сказал Жорин.

По его словам, на данный момент наступление на Курщине почти никак не повлияло на участки фронта в Украине. Те силы врага, которые здесь были, здесь и остались, поэтому, соответственно, напряжение никуда не делось, не изменилось. Но наступление на Курщине повлияло на морально-психологическое состояние всей страны.

"Причем в некоторых случаях даже затмило восприятие происходящего. [Повлияло] и на военных, на многих - безусловно, положительно в морально-психологическом смысле", - заявил экс-командир Азова.

Он отметил, что в первые дни операции еще можно было говорить о том, что немного уменьшилось количество авиации, КАБов, но на сегодня абсолютно никакого влияния ни на один из участков фронта она не имеет.

"Это, действительно, историческая операция и однозначно, в любом случае, она войдет в историю. Но больше, пожалуй, даже политические последствия она имеет. Однако практических... Ни на один из участков она почти не повлияла", - сказал Жорин.

Курская операция - новости

Ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий сказал, что Курская операция - это самый мощный ход Украины за крайние полтора года войны.

Накануне Жорин уже сообщал, что успех операции ВСУ в Курской области не имел существенного влияния на нынешнюю оперативную ситуацию в Донецкой области, а именно на Покровском направлении. Сейчас это направление остается самым сложным, поскольку бои не прекращаются.

А по данным источников Bloomberg, Россия в принципе не планирует перебрасывать силы с востока для защиты Курщины.

Вас также могут заинтересовать новости: