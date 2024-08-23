Для возвращения Курской области России потребуется 40-50 тысяч военнослужащих, для этого могут использовать призывников.

Россия продолжает наступление на востоке Украины и не собирается отводить значительные силы с этого направления для защиты Курской области, при том что украинские силы обороны продолжают захватывать все больше российских территорий в ходе своего вторжения. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источник, близкий к российской власти.

"Российское военное командование решило не перебрасывать значительные силы с линии фронта в восточном Донбассе, чтобы помочь отразить украинское наступление в Курской области", - заявил источник.

При этом ни пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, ни Министерство обороны России не ответили на запрос Bloomberg с просьбой прокомментировать это утверждение.

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По мнению независимого военного аналитика Яна Матвеева, для возвращения захваченных Украиной районов Курской области потребуется 40-50 тысяч военнослужащих.

Как пишет Bloomberg, по словам человека, близкого к Кремлю, в этих операциях могут быть задействованы призывники. Хотя российские власти обещали не отправлять призывников воевать в Украину, развертывание в Курске не будет нарушением этого обещания, говорит собеседник издания.

При этом, как считает руководитель московского Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов, для России было бы "очень рискованной идеей" полагаться на относительно необученных призывников, поскольку "в целом они не годятся для службы".

Война в Украине - новости

Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что Силы обороны продвинулись на 28-35 км в Курской области. Сообщалось, что украинские воины уже освободили более 90 российских населенных пунктов.

Одной из целей Украины в этой операции было отвлечение российских войск с напряженных участков на Донбассе. Однако пока что, по данным аналитиков и военных, активность врага на востоке, в частности, на Покровском направлении, не снижается, за прошлые сутки российские войска заняли еще три села/

Как писало AP, некоторые командиры заявляют, что Украина продолжает терять позиции на восточном фронте в том числе и из-за плохо обученных новобранцев.

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