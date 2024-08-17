Экс-советник Зеленского считает, что наступление ВСУ на российскую территорию имеет значительные психологические преимущества.

Наступление ВСУ на Курскую область покажет западным странам, что нечего бояться эскалации атак на РФ. Такое мнение высказал бывший советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам внешней политики Игорь Новиков, пишет Sky News.

По его словам, Киев разоблачает блеф России и дает Украине шанс избежать поражения, перейдя от войны в "мясорубке" к асимметричному конфликту. Также Новиков считает, что введение украинских войск на российскую территорию имеет значительные психологические преимущества.

"Главная цель этого - дестабилизировать российские элиты. Россия не является монолитом. Очевидно, что на вершине есть Путин, но есть много разных силовых игроков, и мы надеемся, что это пробудит некоторых из них к осознанию того, что Путин зашел слишком далеко", - подчеркнул экс-советник президента Украины. Видео дня

Новиков обратился к российскому населению и заявил, что теперь война пришла и к ним.

"Это тревожный звоночек для них, чтобы они подумали и серьезно подумали о том, что они отстаивают и что отстаивает их правительство", - сказал он.

По мнению бывшего советника, в Украине такой шаг стал "магическим" для поднятия морального духа.

"Люди очень устали от этой войны, похожей на мясорубку, в которой не было яркого света в конце тоннеля. Теперь Россия отступила, и люди этому рады", - заверил он.

Новиков считает, что не может быть "никакой победы над Россией" путем обычной войны.

"Россия гораздо больше, имеет гораздо больше ресурсов, и без полной поддержки со стороны Запада, например, всесторонней поддержки, Украина в конечном итоге проиграла бы", - отметил он.

В то же время экс-советник подчеркнул, что теперь асимметричная война дает Украине шанс избежать поражения.

"Это наступление должно было оказать давление на Путина. Оно должно было показать Западу, что эскалация против России - это на самом деле выигрышная стратегия, и ее не стоит бояться. Что Россия большую часть времени блефует", - подытожил Новиков.

Курская область - последние новости

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал Владимиру Зеленскому, что Украина укрепила позиции в Курской области. По словам главы государства, по состоянию на сегодня есть пополнение обменного фонда для Украины.

"За сутки десятки российских штурмов наших позиций. Но наши воины и подразделения делают все для уничтожения оккупанта и отражения штурмов. Ситуация контролируемая", - отметил Зеленский.

В свою очередь украинский военный Иван Тимочко заявил, что России нужно десятки тысяч оккупантов, чтобы остановить продвижение ВСУ в Курской области.

"Начнем с того, что для того, чтобы остановить ВСУ на Курщине им надо перебросить десятки тысяч военных. А для того, чтобы построить качественную оборону и остановить наши войска им нужно от 50 до 100 тысяч личного состава, причем личного состава линейных бригад и подразделений, а не этой мешанины, что они имели сейчас там", - объяснил он.

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