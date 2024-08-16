В начале украинской операции россияне не были готовы ответить в связи с дезорганизацией и беспорядком, отметили в Минобороны Британии.

Продолжается война в Украине, и россияне развернули больше войск в Курской области и начали возводить оборонительные укрепления, чтобы помешать продвижению украинских сил в регионе.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в сети X, ссылаясь на данные разведки. Разведка сообщает, что с 6 августа украинские силы проникли вглубь Курской области на расстояние от 10 до 25 километров, а периметр фронта составляет около 40 км. "Хотя Россия возвела оборонительные рубежи и имела пограничные войска в районе - они были не готовы отреагировать на штурмовую силу нескольких батальонов", - говорится в сообщении.

При этом, позже россияне отправили на Курщину больше войск. "После начального беспорядка и дезорганизации, российские войска развернули большую силу в регионе, в том числе, вероятно, что откуда-то с линии фронта. Они также начали строить дополнительные оборонительные позиции в попытке помешать украинскому продвижению", - отмечает разведка.

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Как сообщал УНИАН, 15 августа главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский доложил, что всего с начала операции на территории Курской области украинские войска продвинулись в оборону противника на 35 км, взяли под контроль 1 тысячу 150 квадратных км территории и 82 населенных пункта.

Также на части территории Курской области Российской Федерации, которую контролируют Силы обороны Украины, создана военная комендатура во главе с генерал-майором Эдуардом Москалевым.

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