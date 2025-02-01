Украина может победить в войне на поле боя, считает военный.

Командир подразделения CODE 9.2 Александр Настенко оценил военную операцию Украины в Курской области и рассказал о роли северокорейских военных в штурмах.

"Курскую операцию в целом я очень положительно оцениваю. Хорошая была операция, дерзкая. И это показывает, что у России нет тех сил", - сказал он в интервью телеведущей 1+1 Наталье Мосейчук.

По его словам, 14 декабря противник начал массированный штурм, привлекая не менее 1,5 тысячи пехотинцев с трех направлений. Наступление также состоялось и 3 января. Украинским силам пришлось вести жесткие бои, ведь противник прорывался между боевыми порядками и пытался зачистить позиции. Обороняться было трудно, поскольку артиллерия и FPV-дроны не всегда могли остановить атакующих. Отдельную роль в этих атаках играли северокорейские военные.

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"Корейцы сыграли свою роль, но получили ли они какой-то боевой опыт? Нет, потому что они рано или поздно погибли. Я думаю, они бы простых (военных - УНИАН) не посылали. Раненого корейца грузили на спину и шли вперед, а не отходили. Я не думаю, что они были настолько дезориентированы, что не понимали где вперед, куда наступать. То есть они берут раненого и идут вперед. Это говорит о высокой мотивации. Плюс вы понимаете, как у них промыты мозги", - сказал он.

Он также отметил, что если бы у россиян была возможность, они бы давно освободили Курскую область.

"То есть, это такой индикатор того, что у них не все так сладко, а это лично мне добавляет, оптимизма, мотивации. То, что мы можем. Я вообще верю в то, что если правильно выстроить всю систему, процессы, сделать нормально все, я верю, что мы можем победить на поле боя. У нас для этого все есть", - добавил военный.

Бои на Курщине: что известно

Россияне отчаянно пытаются освободить Курскую область и несут огромные потери.

Военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, что несмотря на отчаянные атаки врага в Курской области (РФ), значительного продвижения у россиян здесь не произошло.

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