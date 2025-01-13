Сейчас на территории Купянской громады проживает 3200 гражданских.

От Купянска Харьковской области до линии фронта – всего два километра. Город и громада страдают от обстрелов со стороны российских оккупационных войск.

Об этом рассказал в эфире "Суспільного" начальник Купянской военной горадминистрации Андрей Беседин. По его словам, захватчики постоянно бьют как по центру Купянска, так и по центральным частям населенных пунктов Купянской громады, непосредственно города Купянска.

Он отметил, что там нет никаких военных объектов – их не было там и до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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"С каждым днем все больше и больше увеличивается интенсивность применения различного типа БпЛА, в том числе FPV-дронов, БпЛА "Молния". Враг постоянно бьет по центральным путям, логистическим путям, по автомобилям, по остановкам общественного транспорта, по магазинам", – отметил Беседин.

Глава ГВА добавил, что линия фронта находится в 2 км от границы города. Поэтому враг "достает" всем – от артиллерии до миномета, РСЗО. Также оккупанты постоянно используют управляемые авиабомбы:

"Ситуация с безопасностью крайне сложная, на некоторых участках она критическая, но опять же наши Вооруженные силы, Силы обороны делают все возможное для того, чтобы сдержать врага".

Сейчас на территории Купянской громады проживает 3200 гражданских жителей: 800 – на левобережной части, 2400 – на правобережье.

Война в Украине: важные новости

Россияне обходят Покровск Донецкой области. Майор Виктор Трегубов рассказал, что враг сосредоточился на перерезании путей снабжения к нему. Речь идет о дороге, которая ведет к Днепру – этот маршрут имеет решающее значение для снабжения украинских сил во всем регионе.

Между тем американский Институт изучения войны заявил, что россияне зашли на Сумщину, пытаясь окружить Силы обороны на Курщине. Сейчас речь идет об очень ограниченном продвижении в приграничной зоне.

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