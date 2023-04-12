Министр назвал эту ситуацию абсурдом.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба о обезглавливание украинского военного российскими оккупантами: российских террористов нужно выгнать из Украины и ООН.

В своем аккаунте в Twitter Кулеба напомнил, что в сети распространяется видео, как российские военные обезглавливают украинского военнопленного.

"Это абсурд, что Россия, которая хуже ИГИЛ, председательствует в СБ ООН. Российских террористов нужно выгнать из Украины и ООН...",- подчеркнул министр.

Видео дня

Он подчеркнул, что РФ должна понести ответственность за свои преступления.

Обезглавливание воина ВСУ

Как сообщал, вечером 11 апреля в соцсетях появилось видео, на котором российские военные ножом отрезают голову украинскому военному. Судя по видео, военный еще был жив, когда один из оккупантов начал это делать.

На это отреагировал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, отметив, что "за все будет ответ и ответственность".

Служба безопасности Украины начала досудебное расследование этого военного преступления по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Справка УНИАН. Ранее Украина инициировала процесс исключения РФ из Совета Безопасности ООН и организации в целом.

30 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба напомнил, что Россия получила свое место в Совбезе ООН незаконно, следовательно председательство России в данной структуре можно считать "плохой шуткой".

Несмотря на это, Россия с 1 апреля начала председательствовать в Совете Безопасности ООН, заменив Мозамбик. Председательство РФ продлится до конца апреля. Оно состоялось в рамках обязательной ротации руководства, которая предусмотрена регламентом организации.

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