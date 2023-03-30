Страна-агрессор будет председательствовать в органе весь апрель.

Каждый месяц у СБ ООН меняется голова и вскоре Россия, развязавшая крупнейшую со времен Второй мировой войну в Европе, несмотря на усилия Украины, направленные на исключение страны из организации, начнет председательствовать в Совете безопасности.

В своем Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что страна получила свое место незаконно, и назвал ее председательство плохой шуткой.

"Председательство России в Совбезе ООН с 1 апреля – плохая шутка. Россия узурпировала свое место; она ведет колониальную войну; ее лидер – военный преступник, разыскиваемый МУС за похищение детей. Мир не может быть безопасным местом с Россией в Совете Безопасности ООН", – написал глава МИД.

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Исключение РФ из Совета безопасности ООН - что надо знать

Украинские власти утверждают, что Российская Федерация незаконно заняла место СССР в ООН и Совбезе ООН как его постоянный член. Украина продолжает работу, направленную на исключение страны-оккупанта из организации в целом.

Ранее стало известно, что Министерство иностранных дел Украины разработало подробную аргументированную позицию относительно легитимности пребывания агрессора в Совбезе и ООН. Ведомства пытается привлечь другие страны к участию в адвокации исключения страны из Совбеза.

По состоянию на конец марта процесс исключения России из организации не имел значительных продвижений. Кроме этого, в следующем месяце страна-оккупант будет председательствовать в Совбезе ООН.

Еще в начале марта постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица призвал не разрешить месячное председательство России в Совбезе, которое должно начаться 1 апреля. Он заявлял, что этот день будет "самым печальным днем в истории ООН", если председательство России начнется.

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