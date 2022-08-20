Руководитель ОП заверил, что президент и его администрация рассматривают эффективное использование оружия как "священный долг перед украинским народом".

Западное оружие в надежных руках та не окажется у врага.

Об этом в Telegram написал руководитель Офиса президента Андрей Ермак, опубликовав краткое изложение своей колонки для издания Newsweek.

"Западное оружие в надежных руках. Она не окажется у врага, как это произошло в начале 2000-х с Ираком и Афганистаном", - отметил он.

По слова главы ОП, Украина уже продемонстрировала свое желание бороться за себя.

"Я могу заверить американский народ и его избранных представителей, что президент Владимир Зеленский и его администрация рассматривают эффективное использование оружия не только как главный приоритет, но и как священный долг, который мы имеем перед украинским народом. Именно поэтому Владимир Зеленский ввел уровни контроля и подотчетности, чтобы обеспечить надзор за помощью, предоставляемой Украине", - пояснил он.

Ермак рассказал, что на межправительственной основе президент и его команда советников регулярно встречаются с представителями стран, предоставляющих эту помощь, и отчитываются о том, где и как эта помощь используется.

Кроме того, депутаты Верховной Рады почти еженедельно проводят виртуальные встречи со своими коллегами из Европы, чтобы убедиться, что законодательные органы имеют информацию для выполнения своих надзорных функций, а правительство Украины организует брифинги для соответствующих комитетов Конгресса США по надзору за помощью в сфере безопасности.

"И мы тесно сотрудничаем с вновь прибывшим атташе по вопросам обороны США бригадным генералом Гарриком М. Хармоном. Будьте уверены, он будет иметь беспрецедентный уровень доступа и поддержки со стороны администрации Владимира Зеленского", - добавил Ермак.

Напомним, что ранее представитель Европола заявил, что они имеют данные о контрабанде оружия из Украины. Позже это заявление не подтвердили в самом управлении.

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