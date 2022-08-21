Украина и союзники могли принять решение меньше обсуждать военную помощь в публичном пространстве.

Украина и ее западные союзники могли принять решение меньше обсуждать поставки оружия в публичном пространстве. При этом встречи в формате "Рамштайн", где будет обговариваться дальнейшая помощь нашей стране, продолжатся.

Таким мнением поделился военный эксперт Олег Жданов в свежем ролике об оперативной военной ситуации на личном YouTube-канале.

Аналитик упомянул, что в одном из изданий появилась информаций о телефонном разговоре между министрами обороны США и Украины — Ллойдом Остином и Алексеем Резниковым соответственно. Они обсудили итоги "Рамштайн-4" и договорились о проведении "Рамштайн-5" в конце августа. То есть в течение ближайших полторы недели должна состояться новая встреча.

"Я так понимаю, то заявление после четвертого "Рамштайна" в июле, которое сделал Алексей Резников, что давайте не будем распространять количество переданным нам вооружений и то количество, которое мы запросили для передачи. Может быть, с этим и связано, что "Рамштайн" — сам формат конференции — уходит немного в тень, для того чтобы не сильно афишировать то, что нам будет передаваться и то, что мы ожидаем получить от наших партнеров. Ну и самое главное, когда", — заявил Жданов.

Напомним, 19 августа США объявили о новом пакете военной помощи для Украины. В него войдут 16 105-мм гаубиц, боеприпасы для HIMARS, 15 беспилотников ScanEagle, 40 машин MaxxPro и другое вооружение. А по данным издания Politico, Штаты предоставят в распоряжение ВСУ высокоточные артиллерийские снаряды Excalibur.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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