Он также отметил необходимость поставлять оружие для Украины гораздо быстрее и в больших объемах.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что если эффективнее и больше украинских военнослужащих можно тренировать в Украине, а не за рубежом, то значит нужны именно такие решения. Об этом он сказал во время инициированной Францией видеоконференции министров иностранных дел и обороны стран-союзников по поддержке Украины.

Кулеба призвал участников встречи принимать решения, руководствуясь двумя правилами: быстрее и больше. "Решения должны быть неотложными и направленными на то, чтобы поставлять оружие для Украины гораздо быстрее и в больших объемах", - подчеркнул он.

Чиновник призвал министров стран-союзников иметь ощущение срочности, когда речь идет о поддержке Украины, не искать причины, почему что-то невозможно, а делать невозможное возможным и принимать решения.

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"Если Украине нужно больше артиллерийских боеприпасов и ракет большей дальности для отражения атак и освобождения территории, - вы имеете возможности производить и закупать больше этого вооружения. Если поврежденную военную технику быстрее ремонтировать на базах в Украине, а не за рубежом, то надо создавать соответствующие возможности в Украине. Если эффективнее и больше украинских военнослужащих можно тренировать в Украине, а не за рубежом, значит нужны именно такие решения", - подчеркнул глава МИД.

Кроме того, Кулеба отметил необходимость скорейшего наращивания темпов производства оружия в Европе, чтобы удовлетворить потребности Украины и европейских партнеров. Он призвал устранить все препятствия для развития и налаживания сотрудничества европейских оборонных индустрий и выделить все необходимые ресурсы для создания новых производственных мощностей.

Кулеба резко обратился к Западу из-за затягивания передачи снарядов

Ранее Кулеба в своей колонке для издания Le Monde отметил, что если Европа хочет, чтобы наступил мир, то она должна увеличить производство вооружения и запретить экспорт артиллерийских снарядов на другие континенты.

Он отметил, что Вооруженные силы Украины не могут уничтожить артиллерию врага и защитить своих воинов, ведь им критически не хватает артиллерийских боеприпасов. По словам Кулебы, Украина оказалась в таком положении из-за того, что ее партнеры в Европе и Соединенных Штатах Америки в течение месяцев дискутировали, прежде чем поставить нашему государству достаточное количество артиллерийских снарядов.

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