Аналитики показали российский корабль в Крыму до и после того, как в него попали.

Российский разведывательный корабль "Иван Хурс" у берегов временно оккупированного Крыма - на причале в Севастополе, был цел в субботу, 23 марта, а уже 24 числа зафиксирован "прилет" в одну из частей судна.

Такой информацией поделился OSINT-проект "КіберБорошно" в Telegram, ссылаясь на спутниковые фото вражеского борта. По сведениям аналитиков, в задней части судна видно место "прилета".

"На спутниковых снимках за 24.03 можно увидеть пораженный разведывательный корабль "Иван Хурс"... Для сравнения мы взяли снимок за 23.03", - говорится в сообщении.

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Россияне уже понесли очень серьезные потери во время войны против украинцев. В частности, 25 марта стало известно, что поражен "Иван Хурс", а также два вражеских больших десантных корабля "Азов" и "Ямал".

26 числа спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что также поражен корабль "Константин Ольшанский", который противники ранее украли у украинского государства.

Стоит отметить, что общие морские потери РФ на 26 марта 2024 года таковы - ликвидировано 26 кораблей/катеров и одна подводная лодка.

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