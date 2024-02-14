На левом берегу Днепра стало меньше на 72 оккупанта, артиллерийскую систему, 11 орудий и 4 миномета.

В районе села Крынки Херсонской области, российская армия увеличила количество попыток выбить ВСУ с позиций на левобережье.

Как сообщили в Силах обороны юга Украины, враг вновь пытался выбить подразделения ВСУ с левого берега Днепра. В частности, за минувшие сутки он совершил пять попыток штурма украинских позиций, но, получив отпор и понеся потери, отошел.

Говорится, что Силы обороны наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В частности, за минувшие сутки получено подтверждение, что на левом берегу уменьшилось на 72 оккупанта, артиллерийскую систему, 11 орудий, 4 миномета, комплекс радиоэлектронной борьбы и 5 единиц автомобильной техники.

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"Уничтожены три полевых пункта боеприпасов и наблюдательный пункт противника", - рассказали в Силах обороны.

В то же время оккупанты продолжают давить артиллерийскими обстрелами и, применяют большое количество ударных дронов различных типов.

В частности, в течение суток враг нанес 4 авиационных удара, в том числе в направлении крынок на левобережье Херсонщины. Агрессор, не прекращая террор населения прифронтовых регионов Херсонщины и Николаевщины, за минувшие сутки применили 78 FPV-дронов, 6 ударных БПЛА "Ланцет" и сбросили с БпЛА различных модификаций 44 осколочных боеприпаса.

Также враг 7 раз обстрелял из артиллерии Херсон. Кроме того, огонь артиллерии РФ был направлен по Бериславу, Токаревке, Ромашкову, Кизомису, Гавриловке, Тягинке, Ивановке и Крынкам на Херсонщине, а также по территории Куцурубской громады - на Николаевщине. Во время артиллерийских обстрелов погиб человек и ранены еще шесть гражданских. Повреждены многоэтажки, здания медицинского и учебного заведений, частные жилые дома, хозяйственные постройки, газопровод и гражданские автомобили.

"Корабельная группировка вражеского флота в Черном море сокращена (не без усилий Сил обороны) до 3 кораблей, в Азовском дежурит 1. Ракетоносители заведены в пункты базирования", - добавили в ВСУ.

Напомним, накануне на левобережье Херсонщины было ликвидировано 42 оккупанта, уничтожены три миномета, 11 единиц автобронетехники техники, антенное поле БПЛА. Также поражены укрытия личного состава противника, три полевых склада с боекомплектом, два блиндажа, один из которых был оснащен средствами радиоэлектронной борьбы.

В тот же период враг решился на два штурма, но, понеся потери, отошел на свои исходные позиции.

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