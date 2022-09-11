По его словам, для того, чтобы российские войска не могли использовать незаконный мост в аннексированный Крым, необязательно разбивать его полностью.

Военный эксперт Олег Жданов возразил советнику Офиса президента Украины Алексею Арестовичу в вопросе удара ВСУ по Крымскому мосту.

Так, специалист считает, что есть оперативно тактические ракеты в обычном осколочно-фугасном снаряжении из тротиловой головной частью, в которых достаточно взрывчатого вещества для того, чтобы повредить мост и сделать его непригодным к эксплуатации.

Такое мнение он высказал в YouTube.

"Я не говорю про разрушить. Необязательно валить центральный пролет, который самый большой и самый прочный в этом мосту. Я всегда был сторонником того, что надо вывести из строя его как мост - вот то, что мы сделали с Антоновским мостом: дорожный пролет не обрушен, мост де-факто целый, но эксплуатировать его нельзя, тяжелая техника по мосту не пройдет. Почему бы в Крымском мосту въезд не перекопать воронками от взрывов ракет? Или не обрушить какой-нибудь небольшой пролет непосредственно в близости от берега (там же их малых пролетов до центральной арки огромное количество)? Любой пролет обваливаете и все - мост не эксплуатируется", - говорит Жданов.

Он считает, что Генштаб воспользуется такой возможностью, как только появится соответствующее вооружение для нанесения повреждений Крымскому мосту.

"Действительно, этот поток техники и вооружения (российских оккупантов _ УНИАН) остановить крайне необходимо!" - отметил Жданов.

Ранее Арестович сказал, что сейчас у украинской армии нет перспектив удара по Крымскому мосту. По его мнению, для этого Украине необходимо тактическое ядерное оружие.

Как сообщал УНИАН, Вооруженные силы Украины несколько раз наносили удары по Антоновскому мосту на Херсонщине. Последний раз по нему ударили 22 августа, однако он все еще стоит.

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