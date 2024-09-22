Высота конструкций может достигать 30-35 метров.

На острове Тузла возле Керченского моста заметили российские системы противовоздушной обороны, установленные на металлических башнях-трансформерах.

Как выяснил Центр журналистских расследований, оккупанты пытаются усилить защиту моста с помощью зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1М". Их боевые модули разместили на башнях, высота которых может составлять 30-35 метров.

"Судя по фото- и видеоматериалам, находящимся в открытом доступе, в течение недели оккупанты установили две металлические башни вдоль моста на участке, проложенном по острову Тузла", - говорится в сообщении.

Журналисты пришли к выводу, что российские захватчики продолжат возводить такие башни - на стройплощадке со стороны Керчи видели около десяти секций-трансформеров.

Россия пытается защитить Крымский мост

Ранее в сети сообщили, что российские захватчики начали возводить сваи вокруг незаконной конструкции. По мнению военного аналитика Петра Черника, это делается для защиты от атак украинских морских дронов.

Также появлялись сообщения о возведении вдоль моста неизвестного сооружения. Представитель украинских Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук предполагает, что россияне могут дублировать путепровод.

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