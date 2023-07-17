Военный эксперт Роман Свитан указал, что при следующем ударе можно также задействовать надводные беспилотники, как и в случае с Крымским мостом.

Украинские военные для удара по логистике россиян должны уничтожить не только Крымский мост в Керчи, но также и мост через Миусский лиман в районе Таганрога.

Причем этот объект ещё более приоритетный, поскольку через него оккупанты перекидывают около двух третей своей военной техники в Украину, о чём в эфире 24 канала заявил военный эксперт Роман Свитан.

"Таганрогский мост примерно такой же, как и Чонгарский. По Чонгару мы хорошо ударили, до Таганрогского тоже можем достать теми средствами поражения, которые есть. Я думаю, в ближайшее время, если будет разрешение на такую работу, надо бы уничтожить ещё и Таганрогский мост. Через Таганрогский мост идёт 70% военной амуниции, тогда как через Крымский - 30%. Потому он также важен на уничтожение, как и Крымский", - сказал он.

Свитан считает, что для этого можно использовать те же надводные беспилотники, которыми сегодня ударили по Крымскому мосту, а до этого атаковали Севастопольскую бухту.

Комментируя сам удар по Крымскому мосту, эксперт указал, что одна из двух автомобильных его веток может быть выведена на срок до полугода. Но чтобы перерезать этот канал логистики россиян, в первую очередь нужно уничтожить железнодорожный Крымский мост.

"Это был подрыв моста на выезд из Крыма. Пока будет работать один пролет в режиме "туда-обратно", уменьшат прохождение грузов, но военных грузов точно не будет. Скорее всего, будут работать чисто гражданские машины. Военные грузы они будут везти по железной дороге. Железнодорожный мост пока ещё не повреждён, но я так думаю, что это только пока", - сказал Свитан.

По его словам, уничтожить железнодорожный Крымский мост можно будет после получения дальнобойных ракет ATACMS или же другими средствами поражения.

Взрывы на Крымском мосту 17 июля - главное

Как сообщал УНИАН, в ночь на 17 июля 2023 года на Крымском мосту прогремели новые взрывы, вследствие чего были повреждены опоры моста и разрушена часть автомобильного полотна. Также сообщалось о двух погибших россиянах, которые решили отдохнуть в оккупированном Крыму.

Украинские спецслужбы свою причастность к атаке не подтвердили, хотя СМИ со ссылкой на анонимные источники утверждают, что это была спецоперация СБУ и ВМС Украины, которые применили надводные беспилотники. Ранее оккупанты неоднократно жаловались на атаки этих дронов.

В ночь на 22 июня на Чонгарском мосту, который связывает оккупированный полуостров с оккупированной частью Херсонской области, прозвучали взрывы. По заявлениям оккупантов, ВСУ нанесли удар по мосту ракетами Storm Shadow.

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