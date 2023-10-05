Уже есть предварительные результаты работы ПВО - 24 "Шахеда" были уничтожены на юге.

В ночь на 5 октября россияне совершили очередную массированную атаку по Украине с применением ударных БПЛА "Шахед". Только на юге их уничтожено несколько десятков, рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"Действительно, ночь была опять же тревожной. Была боевая работа, напряженная боевая работа: как контрбатарейная на линии фронта, так и Сил противовоздушной обороны в более тыловых регионах. И есть уже предварительные результаты - 24 "Шахеда" были уничтожены в нашей зоне ответственности, это и южные, и юго-восточные регионы, куда враг направил их. Окончательные результаты еще подведем и расскажем. Но сам факт – продолжается террор регионов, которые могут поставлять силы и поддерживать прифронтовые территории", – отметила она в эфире телемарафона.

Наталья Гуменюк отметила также, что сейчас большинство "Шахедов" враг запускает с восточного побережья Азовского моря или с Крымского полуострова, поэтому "встречать" их приходится силам ПВО в южных регионах Украины.

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Обновлено (7:35): Во время ночной массированной атаки российские оккупанты применили 29 ударных БпЛА типа "Шахед-136/131", говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

"Нашей противовоздушной обороной уничтожены 24 вражеских "Шахеда", - отмечают в Генштабе.

Ночная атака РФ по Украине - это надо знать

Этой ночью российские оккупанты атаковали Украину ударными БПЛА "Шахед", была угроза применения баллистического вооружения, корректированных авиационных бомб.

Около полуночи Воздушные Силы ВС Украины сообщили, что есть угроза применения БПЛА для Днепропетровской области. Впоследствии добавилась Кировоградская, Черкасская и другие области. Жителей Кропивницкого неоднократно призывали оставаться в укрытиях. Оповещали также, что БпЛА двигались из акватории Черного моря в направлении Николаевской области.

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