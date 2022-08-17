Джанкой также является ключевым автомобильным и железнодорожным узлом, который играет важную роль в обеспечении российских операций на юге Украины.

В Кремле обеспокоены взрывами на военных базах в Крыму.

Об этом говорится в обзоре Минобороны Великобритании.

"Джанкой и Гвардейское является домом для двух важнейших российских военных аэродромов в Крыму. Джанкой также является ключевым автомобильным и железнодорожным узлом, который играет важную роль в обеспечении российских операций на юге Украины. Причина этих инцидентов и масштаб ущерба еще не понятны, но российское командование, скорее всего, будет все больше обеспокоено очевидным ухудшением безопасности в Крыму, который функционирует как тыловой район для оккупации", - говорится в сообщении.

Новые взрывы в Крыму: что известно

Как сообщал УНИАН, 16 августа в военной части, что в поселке Азовское Джанкойского района Крыма, на складе боеприпасов произошла детонация боеприпасов.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что оккупанты оцепили зону в радиусе 5 километров от эпицентра взрывов и эвакуировали гражданское население.

В РФ заявили, что в воинской части на площадке хранение боеприпасов произошло "возгорание". А позже российская сторона заявила о диверсии.

9 августа в Крыму, в районе населенного пункта Новофедоровка, прогремела серия взрывов и произошла пожар на территории аэродрома "Саки". В результате взрывов уничтожено по меньшей мере 9 самолетов.

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