Применение этого типа оружия до сих пор аналитики считают маловероятным.

Россия прибегает к ядерным угрозам, пытаясь замедлить военную поддержку Украины. Это касается, в частности, и решения о приостановлении участия РФ в договоре о ядерных вооружениях.

Как сообщается в новом отчете Института изучения войны (ISW), 2 марта на саммите G20 в Индии государственный секретарь США Энтони Блинкен коротко поговорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым о приостановлении РФ Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Он заявил, что США готовы сотрудничать с Россией в сфере контроля над стратегическими ядерными вооружениями независимо от статуса войны в Украине и отношений между странами.

Кроме того, Блинкен призвал РФ прекратить войну в Украине, сесть за стол переговоров и освободить задержанного гражданина США Пола Вилана. Однако в ISW считают, что надежды на содержательные дискуссии по возобновлению действия этого договора с Россией напрасны.

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"Очень вероятно, что Кремль использует страх перед ядерной эскалацией и приостановкой участия РФ в договоре в надежде сдержать поддержку Украины со стороны Запада и замедлить обещанную западную военную помощь. Как и раньше, крайне маловероятно, что Кремль применит ядерное оружие, но регулярно выступает с малоправдоподобными угрозами ядерной эскалации, пытаясь запугать Запад", - отмечают аналитики.

Выход РФ из Договора о СНВ

21 февраля российский диктатор Владимир Путин объявил о временной остановке участия в договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ).

В США это решение назвали "крайне неудачным и безответственным". В Британии заявили, что Путин ставит под угрозу глобальную безопасность ради политической выгоды.

На следующий день Госдума РФ приняла закон, который прекращает участие Российской Федерации в договоре о стратегических наступательных вооружениях.

Договор о СНВ США и Россия подписали в 2010 году. Он предусматривал дальнейшее взаимное сокращение арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений и был рассчитан на 10 лет с возможностью продления. В 2021 году США и РФ договорились о продлении договора о СНВ до 5 февраля 2026 года.

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