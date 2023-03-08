Он отметил, что россиян уже готовят к потере Донецка и Луганска.

Крахом политической системы и реальной кризисом в России будет потеря временно оккупированного ею Крыма. Такое мнение высказал политолог, доброволец спецподразделения "Хорт" Кирилл Сазонов в эфире информационного телемарафона.

"Каждый удар – это достаточно болезненно для противника. Крахом политической системы и реальным кризисом в России будет потеря Крыма. Это для них сакральное", - считает он.

Сазонов отметил, что Россия уже морально готовит свое население к потере Донецка и Луганска. Но потерю Крыма объяснить населению не смогут.

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Поражение России-что говорят эксперты

В офисе президента заявили, что в России начинается революция. В частности, россияне понимают, что не могут защитить своих близких от смерти. Также из-за санкций начинают обваливаться разнообразные объекты внутри страны-это также ухудшает настроения граждан.

Политолог Владимир Фесенко предполагает, что Россия готова к новым "жестам доброй воли", но это не касается Крыма и Донбасса. Эксперт отмечает, что РФ изначально заявляла об "освобождении" всего Донбасса. Поэтому Кремлю будет очень сложно объяснить свое поражение и "сохранить лицо".

Там порой, по данным Генштаба, российские военные эвакуируют свои семьи из Крыма в Россию.

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