В РФ нарастают панические настроения.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что нарастающее количество конфликтов и взрывов в России свидетельствует о потере контроля внутри страны.

"Все это говорит о том, что, во-первых, происходит десакрализация образа Путина. То есть, он для России уже не царь, который гарантирует им бесконечное величие. Второе, наличие множественных конфликтов в ближайшем окружении - все, конечно, знают о конфликте Пригожина с классическим генералитетом", - отметил он

По словам Подоляка, Путин перестал быть для российских элит гарантом их неприкосновенности на Западе. По его мнению, они попадут под репрессивные системы передела имущества внутри страны. В то же время, попасть на Запад к своим активам олигархи также не могут.

"Это, конечно же, не добавляет стабильности системе. Третья составляющая - вот эти все инциденты, в том числе и с падающими беспилотниками, говорят о том, что никакой защиты воздушного пространства в РФ нет", - сказал советник главы ОП.

Он уверен, что в России начинают доминировать панические настроения из-за потерь на фронте. Россияне понимают, что не могут защитить своих близких от смерти. Также из-за санкций начинают обваливаться разнообразные объекты внутри страны, так как РФ не хватает комплектующих для своевременных ремонтных работ. Это, в свою очередь, также ухудшает настроения граждан.

"Это не значит, что уже завтра улицы будут залиты кровью, но то, что Россия в ближайшие месяцы подойдет к внутреннему кровавому конфликту - это несомненно", - подчеркнул Подоляк.

Он допускает, что в РФ могут ввести военное положение. Это ускорит нарастание внутреннего конфликта и "гражданской войны".

"Безусловно это будет еще большее завинчивание гаек, ограничение прав. Это спровоцирует конфликты прямо здесь и сейчас. Сейчас люди находятся в подавленном состоянии, но определенные права у них еще остались... Будут попытки задерживать людей, они начнут сопротивляться и это будет перерастать в большое количество бунтов", - прогнозирует Подоляк.

Падение режима Путина - что говорят эксперты

Бывший премьер-министр России Михаил Касьянов считает, что политическое влияние Путина существенно уменьшилось. По его мнению, существует вариант, что президент РФ сложит полномочия уже за полгода.

Российский оппозиционер Геннадий Гудков утверждает, что власть в РФ взяли генералы. В то же время Путин слабеет и ищет опору в ФСБ.

Однако политтехнолог Шейтельман уверен, что даже потеря Крыма не будет стоить Путину власти.

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