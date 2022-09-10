Они обвиняют Путина в проигрыше войны.

Российские ультраправые в панике повторяют тезисы Игоря Гиркина и требуют убить президента РФ Владимира Путина.

Об этом заявил политолог Андрей Пионтковский в интервью ведущему программы "Студия Запад" в эфире телеканала "Эспрессо".

"Сейчас, когда Украина перешла в контрнаступление, наверняка вы тоже краем глаза смотрите Telegram-каналы путинских ультрафашистов, они же в панике и сейчас повторяют уже все тезисы Гиркина, хорошо известные украинской аудитории, он требует повесить Путина, как предателя", - отметил Пионтковский.

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По его словам, они обвиняют Путина в поражении, в провале "спецоперации", а на самом деле - в поражении в войне.

"Поэтому растет глубокий внутриполитический кризис в России, и это еще только первые, сравнительно скромные, успехи ВСУ. Представляете, что случится после таких вполне реальных на сегодня событий, как, например, освобождение Херсона и уничтожение Керченского моста. Я вам гарантирую, что Путин политически не переживет эти события", - подытожил эксперт.

Напомним, ранее Пионтковский заявил, что в России была попытка переворота. Организатором выступила неформальная ультрафашистська партия.

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