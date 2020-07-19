Оккупанты усложнили пропуск через линию разграничения, людей пускают "по спискам" - штаб ООС

В штабе предупреждают, что вооруженные формирования РФ могут не пропускать людей, ссылаясь на данные списков.

Оккупанты осуществляют пропуск людей через контрольные пункты въезда/выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил по спискам.

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Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook.

«От Трехсторонней контактной группы получена информация, что российско-оккупационные войска осуществляют пропуск людей через КПВВ по спискам. В связи с этим информируем о том, что вооруженные формирования РФ могут не пропускать людей через линию разграничения, опираясь на данные списков», - говорится в сообщении.

В то же время в штабе отметили, что украинская сторона открыта к осуществлению пропускных операций и в условиях карантина предоставляет возможность перемещения через КПВВ «Станица Луганская», «Марьинка», «Новотроицкое» в определенное время.

Как сообщал УНИАН, с 11 июня боевики блокировали работу КПВВ «Марьинка», а с 28 июня – еще и КПВВ «Новотроицкое».

Накануне сообщалось, что оккупанты обстреляли участок разведения сил и средств возле Богдановки.

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