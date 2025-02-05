По словам представителя бригады, вопрос часто стоит не в количестве боевого состава, а в качественной работе сержантского корпуса и подготовке бойцов.

В 3-й Штурмовой поддерживают переход армии на корпусную систему и называют это "правильным решением". Об этом сказал, спикер Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ Александр Бородин в эфире Киев24.

"Дивизионно-корпусные системы безусловно это работа правильная. Безусловно, что надо нам адаптироваться под эту войну. В целом это важно. Кто, как, в каком плане это будет реализовано, я думаю, об этом рано сейчас говорить", - отметил он.

Говоря об эффективности армии Бородин отметил, что вопрос часто не в количестве боевого состава, а в подготовке, особенно сержантского корпуса, который будет "костяком", который будет и готовить, и делать таким образом, чтобы каждый пехотинец давал максимальный коэффициент полезного действия, при этом мог максимально себя сохранить, выжить, бить врага.

Видео дня

"Поэтому, в первую очередь, мы смотрим в сторону того, чтобы у себя в бригаде делать сержантский корпус и подготовку максимально качественными", - подчеркнул представитель 3-й Штурмовой.

В подтверждение своих слов он отметил, что, к примеру, 3-я ОШБр сейчас держит оборону большого участка фронта - в районе 50 км и здесь "на каждый батальон стоит дивизия".

"То есть если оценить количество сил и средств, то один батальон борется против дивизии. Это, соответственно, в десятки раз большее количество силы (противника)", - подчеркнул Бородин.

Реформирование украинской армии - что известно

Как писал УНИАН, в рамках реформы организационной структуры Вооруженных сил Украины начаты мероприятия по переходу на корпусную структуру. Об этом два дня назад сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

В то же время военный эксперт Александр Мусиенко объяснил, что в армии изменит корпусная структура. По его словам, во время войны реформы не могут не происходить, поскольку меняются условия на фронте и меняется само поле боя.

Вас также могут заинтересовать новости: