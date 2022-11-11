Оккупанты усиливают полицейский террор.

На юге Украины враг продолжает перемещать войска на левый берег Днепра.

Об этом сообщил спикер Оперативного командования "Юг" Владислав Назаров, комментируя обстановку по состоянию на 14:00.

"Враг продолжает перегруппировку и осуществляет мероприятия по перемещению войск на левый берег Днепра. Активно задействует информационный фронт, пытаясь оправдать свои маневры и обвинить Силы обороны в нанесении ущерба местному населению", - сказал он.

Видео дня

Назаров добавил, что обстановка в регионе остается сложной и напряженной, но контролируется Силами обороны.

По его словам, оккупанты продолжают грабить населенные пункты, из которых отступают, и влекут за собой максимальный ущерб транспортной и критической инфраструктуре.

"В отношении местного населения оккупанты усиливают полицейский террор, запрещая перемещение по населенным пунктам, усугубляя гуманитарный кризис. Продолжают дооборудование системы оборонительных рубежей, минирование дорог, объектов инфраструктуры. Есть факты подрывов гражданского населения", - рассказал спикер ОК.

В свою очередь, подразделения ВСУ отработали комплекс огневых задач в течение ночи, в том числе и по колоннам вражеской техники и по местам сосредоточения подразделений оккупантов. Потери доразведываются.

Что происходит на юге

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки на юге подразделения Вооруженных сил Украины уничтожили 50 оккупантов, беспилотник "Орлан-10", три танка и самоходную гаубицу "Мста-С".

Вместе с тем на Херсонском направлении было освобождено 12 населенных пунктов.

Сегодня, 11 ноября, в Херсон, который был оккупирован в первые дни полномасштабной войны, зашли подразделения Вооруженных сил Украины.

Оставшихся в городе российских военнослужащих призвали немедленно сдаться в плен.

Вас также могут заинтересовать новости: