Никакого оптимизма по сохранению контроля над левобережной Херсонской областью и частью Запорожской войска РФ не испытывают, отметил обозреватель.

Россия не надеется удержать материковый юг Украины и готовит пути для бегства своих войск во временно оккупированный Крым, где обустраивает плотные линии обороны. Только при наличии этого контингента она может попытаться их удержать, отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Тот контингент российских войск, который сейчас размещается в Крыму, не способен заполнить и держать оборону на этих многочисленных линиях", - заявил он.

По его информации, в Крыму сейчас находится до 20-25 БТГр российских войск, и этого недостаточно даже для того, чтобы заполнить трапецию Армянск-Медведовка-Джанкой-Красноперекопск хотя бы на 50%.

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"Общая численность российской группировки в Херсонской, Запорожской и немного Донецкой областях - 150 тысяч. Это функционал примерно 180 БТГр, способных держать оборону в пределах 1-2 км фронта на 1 БТГр… Это все наводит на мысль о том, что концентрация российских подразделений в параллелограмме осуществляется для последующей их эвакуации на полуостров. И если представить себе увеличение контингента российских войск в Крыму пускай даже не на 180 БТГр, а на 100, то внешне, заполнение всех линий обретает смысл", - сделал вывод эксперт.

Коваленко добавил, что такими действиями командование войск РФ только подтверждает, что никакого оптимизма по сохранению контроля над левобережной Херсонской областью и частью Запорожской они не испытывают.

Контрнаступление ВСУ - Россия готовится оборонять Крым

Как писал УНИАН, российские войска активно строят оборонительные рубежи на подступах к оккупированному Крыму.

По данным британской разведки, сюда входит обширная полоса обороны протяженностью 9 км в 3,5 км к северу от города Армянск, на узком сухопутном мосту, соединяющем Крым с Херсонской областью.

Отмечалось, что эти тщательно продуманные средства обороны подчеркивают мнение российского командования о том, что украинские силы способны напрямую атаковать полуостров.