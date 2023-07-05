Потерять юг, но сохранить восток будет для россиян значительно меньшим поражением, считает Петр Черник.

Российские войска могут ослабить свои позиции на юге Украины из-за успехов ВСУ на Бахмутском направлении, считает военный эксперт Петр Черник, передает 24 канал.

Он уверен, что России важнее сохранить контроль над востоком Украины, чем остаться на юге:

"В стратегическом понимании, российские оккупационные войска готовы покидать юг. Иначе они бы не готовились держать оборону на Перекопском перешейке".

Черник считает, что потерять юг, но сохранить восток будет для россиян значительно меньшим поражением, чем потерять Бахмут и другие города Донбасса.

Провалы армии РФ под Бахмутом - что говорят в ISW

Как писал УНИАН, ВСУ и российские оккупанты усилили наземные атаки в районе Бахмута и ситуация там обострилась, говорится в докладе аналитиков Института по изучению войны (ISW).

Аналитики отметили, что по данным украинского Генштаба и российских военкоров, бои идут практически по всех флангах в районе Бахмута:

"Повсеместные проблемы с боевыми возможностями РФ продолжают влиять на способность российских оккупантов защищаться от украинских контратак в районе Бахмута".

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