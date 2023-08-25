Сейчас на кону все российские линии обеспечения, добавил советник главы ОП.

Российская захватническая армия находится на грани окончательной потери стратегических позиций. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter.

"В сухом остатке: линии российской обороны начинают сыпаться. Украинская армия с определенным успехом продвигается на юг, становясь на шаг ближе к взятию под огневой контроль "сухопутного коридора в Крым". Ставки уже понятны: на кону все российские линии обеспечения, включая железнодорожные пути", - отметил он.

По мнению Подоляка, уже в ближайшее время может возрасти количество призывов к переговорам или остановке поставок оружия, а также попыток "третьих лиц" деморализовать украинцев. "Тем временем... ВСУ продолжают возвращать свое", - подчеркнул советник.

Видео дня

Контрнаступление ВСУ: последние новости

По данным The Wall Street Journal, между Украиной и Вашингтоном ведутся дискуссии вокруг стратегии контрнаступления. Во время нее украинский главнокомандующий Валерий Залужный сказал, что его войска уже на пороге прорыва.

Напомним, что 23 августа бойцы 47-й отдельной механизированной бригады подняли украинский флаг над освобожденным селом Работино на Мелитопольском направлении.

Вас также могут заинтересовать новости: