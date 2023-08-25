Российская захватническая армия находится на грани окончательной потери стратегических позиций. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter.
"В сухом остатке: линии российской обороны начинают сыпаться. Украинская армия с определенным успехом продвигается на юг, становясь на шаг ближе к взятию под огневой контроль "сухопутного коридора в Крым". Ставки уже понятны: на кону все российские линии обеспечения, включая железнодорожные пути", - отметил он.
По мнению Подоляка, уже в ближайшее время может возрасти количество призывов к переговорам или остановке поставок оружия, а также попыток "третьих лиц" деморализовать украинцев. "Тем временем... ВСУ продолжают возвращать свое", - подчеркнул советник.
Контрнаступление ВСУ: последние новости
По данным The Wall Street Journal, между Украиной и Вашингтоном ведутся дискуссии вокруг стратегии контрнаступления. Во время нее украинский главнокомандующий Валерий Залужный сказал, что его войска уже на пороге прорыва.
Напомним, что 23 августа бойцы 47-й отдельной механизированной бригады подняли украинский флаг над освобожденным селом Работино на Мелитопольском направлении.