Они вывозят российские учебники, а украинские - уничтожают.

Российские военные вывозят имущество учебных заведений на временно оккупированных территориях Запорожской области.

Как сообщает Центр национального сопротивления, в рамках так называемой "эвакуации" захватчики вывозят российские учебники и другое имущество из школ. В то же время они продолжают уничтожать украинские книги.

По данным ЦНС, коллаборанты устроили последний звонок в школах еще в начале мая. Это было им нужно, чтобы быстрее завершить учебный год и получить возможность "эвакуироваться" на территорию РФ самим.

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Ситуация на оккупированной территории Запорожья

Как ранее сообщал УНИАН, на оккупированной части Запорожской области продолжается "эвакуация" населения. Хотя людям обещали "эвакуацию" в оккупированный Бердянск или Кирилловку, они оказались на территории Ростовской области РФ.

Кроме того, россияне также вывозят своих военных и коллаборантов. Перед бегством россияне активно мародерят имущество украинцев и массово воруют автомобили у гражданского населения, грабят магазины с оргтехникой.

Из 18 населенных пунктов, среди которых Токмак, Васильевка, Белозерка и другие, рашисты без желания людей вывозят их из домов.

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