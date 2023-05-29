"Вагнеровцев" теперь перебрасывают вдоль Азовского побережья подальше от HIMARS.

Контрнаступление ВСУ уже на низком старте, украинские военные уже выполняют наступательные операции, вопрос уже стоит в другом - когда случится прорыв, отметил военный эксперт Роман Свитан.

При этом эксперт назвал уход Пригожина из Бахмута одним из признаков, что "готовность украинских войск для выполнения наступательных операций есть".

"Вагнеровцев" теперь перебрасывают вдоль Азовского побережья подальше от HIMARS. Свитан предполагает, что, возможно, наемники будут участвовать уже в удержании Мариуполя, Бердянска или Мелитополя.

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Также Свитан назвал дату, когда, по его мнению, стоит ждать "движений" на фронте.

"Низкий старт. Месяц идет подготовка, разворачивание войск перед броском и прорывами. Вот этот месяц истекает в следующую неделю. Грубо говоря - до 6-7 июня", - сказал эксперт.

По его словам, одним из направлений будет район Бахмута: "Изначально может быть 5-7 направлений мощных массированных артиллерийских атак - начиная с Кинбурнской косы... Довольно удачной была разведка боем из-под Угледара вдоль Волновахи. Несколько подразделений РФ "жахнули хорошенько". И естественно Бахмут - Белогоровка - Кременная и Купянск".

Контрнаступление ВСУ - главное

25 мая 2023 года советник председателя ОП Михаил Подоляк заявил о начале контрнаступления, но вскоре уточнил, что контрнаступательная операция - это работа не одного дня, она не начнется "с перерезания красной ленты".

Тогда как 27 мая, Подоляк добавил, что Украина готовит почву для контрнаступления против российских оккупационных сил, и интенсивность боевых действий нарастает.

В настоящее время "вагнеровцы" выходят из Бахмута в потрепанном и разбитом состоянии, на их место заводят силы регулярных войск российской армии.

Накануне заместитель министра обороны Анна Маляр отмечала, что наступательная активность российских оккупантов на Бахмутском направлении снижена.

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