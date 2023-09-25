Важнейшим показателем успеха контрнаступления Украины в течение следующих месяцев будет не количество освобожденных городов, отмечает Баррос.

В последние дни на фронте была замечена работа украинской техники за несколькими оборонительным препятствиям, которые были возведены прошлой зимой оккупантами на юге Украины. И хотя это не обязательно предвестник неизбежного прорыва, это событие открывает перспективу того, что украинское контрнаступление в конце концов оказалось более успешным, чем часто считают.

О позитивных признаках рассказал изданию Newsweek Джордж Баррос из Института изучения войны. Они включают подтвержденные кадры боевых машин пехоты немецкого производства Marder и американских Stryker, которые "действуют по основным полевым укреплениям у линии Роботино-Вербово".

"Это минует танковый ров, зубы дракона и наиболее подготовленную линию окопов (российских оккупационных войск – ред.)", – отметил Баррос.

Видео дня

В то время как многие наблюдатели как в Украине, так и за рубежом в начале лета ожидали повторения Харьковской или Херсонской операции во время этого контрнаступления, задержки с предоставлением тяжелого вооружения со стороны Запада в сочетании с ожесточенными боями на востоке вокруг Бахмута, дали россиянам время подготовиться и возвести ряд препятствий вдоль линии фронтана юге, пишет издание. Однако для того, чтобы достичь устойчивого прогресса, Украина должна сбалансировать свои оперативные планы таким образом, чтобы истощить российские силы, сохраняя при этом свою собственную боевую мощь для применения в войне, которая, по мнению большинства аналитиков, продлится годами.

"Есть способы выигрывать войны, не контролируя территорию, и есть способы проигрывать войны, контролируя территорию. Украинцы тактически воюют не только за то, чтобы освободить квадратные мили, а чтобы сохранить инициативу, чтобы не дать россиянам снова перегруппироваться и укрепить свои оборонительные позиции", – пояснил Баррос.

Поэтому важнейшим показателем успеха контрнаступления Украины в течение следующих месяцев будет не количество освобожденных городов, а количество недель, в течение которых они смогут продолжать давить на российские линии в надежде, что в конце концов баланс сил позволит им прорваться, а затем максимально использовать этот прорыв.

"Если до 31 декабря украинцы смогут продолжить борьбу, лишив россиян кульминации их контрнаступления, это успех. Это будет неудачей, если они попытаются идти слишком быстро и таким образом потеряют инициативу", – резюмировал эксперт.

Война в Украине: важные новости

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украину прибыли танки Abrams американского производства. Эта техника уже готовится усилить украинские подразделения на передовой.

Тем временем российские захватчики продолжают обстреливать мирные населенные пункты Украины. Днем 25 сентября враг ударил по Херсону. По предварительным данным, погибли три человека.

Вас также могут заинтересовать новости: