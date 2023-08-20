В ближайшее время должно стать понятно, насколько большой была сдерживающая роль именно минных полей.

Последние продвижения Сил обороны Украины на юге имеют существенное тактическое значение, поскольку позволяют действовать уже за пределами масштабных минных полей. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что украинские войска 19 августа продолжали контрнаступательные действия по меньшей мере на трех участках фронта, продвигаясь на рубеже Авдеевка – Донецк и на Западе Запорожской области в районе села Работино.

Кроме того, геолокационные видеозаписи, опубликованные еще 16 августа, показывают, что украинские силы недавно совершили ограниченное продвижение к востоку от поселка Невельское, расположенного непосредственно к западу от Донецка.

Видео дня

"Последние украинские наступления возле небольших населенных пунктов вблизи админграницы Донецкой и Запорожской областей и на Западе Запорожья, вероятно, имеют тактическое значение из-за структуры российских оборонительных линий. Эти достижения могут позволить украинским силам начать действовать на менее заминированных участках российской линии обороны, которые, вероятно, будут способствовать более быстрым достижениям Украины", – отмечает ISW.

Ситуация на фронте

Как сообщал Генштаб, вчера россияне вновь пытались наступать на Бахмутском, Марьинском и Шахтерском направлениях. В частности противник вел безуспешные наступательные действия в районах севернее Богдановки, севернее и южнее Клещиевки Донецкой области. На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного.

Полевой командир боевиков "ДНР" Александр Ходаковский, возглавляющий батальон "Восток", признал, что Россия не способна одержать победу над Украиной военным путем, и призвал заморозить войну. По его мнению, это состояние "ни мира, ни войны" будет больше вредным для Украины, чем для России.

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