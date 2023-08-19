Силы обороны сдерживают наступление врага на Марьинском направлении и продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском.

На Бахмутском направлении русские снова пытались наступать, на шахтерском-восстановить утраченные займы, но успеха не имели, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке по оперативной ситуации с российским вторжением.

"На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах севернее Богдановки, севернее и южнее Клещиевки Донецкой области... На шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного", - говорится в сообщении.

При этом, на Марьинском направлении украинские защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области.

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Враг совершил ряд авиационных ударов и бил из артиллерии по поизициям Сил обороны и населенных пунктах практически на всех направлениях ведения боевых действий.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Как отмечается, в течение суток произошло 26 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

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Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки россияне атаковали украинские позиции также сразу на нескольких направлениях. В частности, на Купянском направлении россияне безуспешно пытались наступать в районе Синьковки Харьковской области. На Бахмутском направлении наступательные действия агрессора были сосредоточены в районах к востоку от Белой Горы и Торецка Донецкой области. Также россияне не оставляют попыток захватить Авдеевку.

Утром представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сказал, что на Бахмутском направлении Силы обороны продолжают давить на врага, удерживать инициативу и поражать его. Враг пытается мощно отражать наши атаки, и в первую очередь, используя артиллерию.

Череватый отметил, что российские оккупанты сосредотачивают главные наступательные способности на Купянском направлении, массово применяют артиллерию и авиацию.

Он добавил, что на востоке оккупанты постоянно вынуждены перегруппировываться хотя бы из-за того, что постоянно несут мощные потери в результате украинских ударов.

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